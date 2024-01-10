Bonucci Fenerbahçe'de ne yapar? Güçlü ve zayıf yönleri ne? Transferin tüm detaylarını Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe, 36 yaşındaki deneyimli İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin transferini resmen duyurdu. İtalyan futbolcu bu akşam saat 18:30-19:00 arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Peki Bonucci takviyesinin artı ve eksi yönleri neler... Dilerseniz gelin, hep birlikte göz atalım...

Bu sezona Union Berlin forması giyerek başlayan Leonardo Bonucci, devre arasının ilk transferi olarak Fenerbahçe'ye imza atmaya geliyor. Bu akşam Konyaspor maçı başlamadan hemen önce İstanbul'da olacak yıldız oyuncunun transferini sarı lacivertli kulübün resmi hesabı da duyurdu.

KARİYERİ TARTIŞMAYA KAPALI...

Futbolculuk kariyerine Inter, Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Milan ve Juventus gibi takımları sığdırıp İtalya Milli Futbol Takımı ile sayısız başarıya imza atan 36 yaşındaki Leonardo Bonucci; ilk yurt dışı deneyimi için 35 yaşında Almanya'ya, Union Berlin'e geçiş yaptı.

Alman ekibiyle bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Bonucci, 1 gol katkısı vermeyi başardı.

21 KUPA VE BÜYÜK BAŞARILAR...

Kariyerinde şu ana dek farklı farklı kulüplerde 21 şampiyonluk ve kupa zaferine imza atan Bonucci, 2021'de İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kazanan kadronun da bel kemiklerinden biriydi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemine yaptığı bu başlangıç, bana göre bir takım için olabilecek en iyi ara transfer ihtimalinin gerçekleşmesidir.

SERDAR AZİZ VE SAMET AKAYDİN SONRASI İLAÇ GİBİ!

Stoperde Djiku ve Becao'nun yokluğunda Serdar Aziz, Samet Akaydin ve Oosterwolde gibi alternatiflere yönelmek zorunda kalan Kanarya; Bonucci transferiyle birlikte yalnızca savunma hattında değil takımın geneli ve omurgasında kademe atlamıştır!

Yalnızca defanstaki deneyimi ve takım arkadaşlarına getirdiği ekstra özgüven, liderlikle değil; geriden oyun kurmasıyla da fark yaratacaktır Bonucci...

FERDİ'YE VE OSAYI'YE DÜŞEN YÜKÜ HAFİFLETİR...

Geriden oyun kurulurken özellikle Fred'in yokluğunda ve stoperde de ayağı top yapabilen Becao ile Djiku'nun eksikliğinde; rakip defansın arkasına attığı uzun toplarla fark yaratan Bonucci; birinci, ikinci ve üçüncü bölge geçişlerini kolaylaştıracaktır.

Ayrıca Fred, Becao ve Djiku gibi isimlerin eksik olduğu süreçlerde Ferdi ve Osayi'ye düşen topu ileri taşıma yükünü absorbe ederek takımın geçiş oyunu çeşitliliğine pozitif katkılar getirecektir.

TEK HANDİKAP KONDİSYON DÜZEYİ VE HIZI OLABİLİR

Bonucci'nin hızı, kalitesi ve alan tutuşu tartışmaya kapalı... Ancak tek handikap belki yaşının da getirisiyle birlikte ara ara iniş çıkış gösterebilen kondisyon düzeyi ile süratli oyunculara karşı görece 'ağır' kalabilecek hızı olabilir...

Fakat tüm bunları takım arkadaşlarının da desteğiyle ve onlara saha içerisinde bir lider rolüne girebilmesiyle aşabileceği görüşündeyim.

OMURGA ŞİMDİ TAMAMLANDI!

Her zaman söylerim; futbolda bir takımın başarıya rahat gidebilmesi için omurga ve karakter çok önemlidir diye... Bonucci'de zaten karakter ve adanmışlık konusunda sıkıntı yok... Hele ki şimdi; ileri uca Edin Dzeko gibi bir kaliteyi, 10 numaraya Szymanski gibi patlayıcı bir ismi, sola Tadic gibi bir tecrübeyi, orta alanın gerisine Fred'yi ve kaleye de Livakovic'i yerleştiren Fenerbahçe; Bonucci'nin de gelişiyle bence omurgadaki işlemi tamamladı.

Bundan sonrasında sarı lacivertli ekibin yaşanabilecek her türlü sıkıntılı ya da sakat/cezalı durumuna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum.