Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı

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Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı
Fenerbahçe'nin Olympiakos'a trajik bir şekilde elenmesinin ardından Başkan Ali Koç ve yönetimin, bu hafta sonunu takımı ve teknik heyeti toparlamaya ayırdığı öğrenildi.

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Atina'da Olympiakos'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 gülmesine rağmen karşılaşmanın uzatmalara gitmesi ve sonrasında da seri penaltılara kalmasına engel olamamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi ile oyuncu grubu büyük bir moral bozukluğu yaşarken; Fred'in oyundan alınırken ortaya koyduğu tepki üzerinden sosyal medyada da eleştiriler çok ciddi bir oranda devam etmişti.

DZEKO VE TADIC YOĞUN ÇABA HARCIYOR
Tüm bu tepkilerin ortasında pazartesi akşamı Sivasspor maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere oyuncu grubu yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu tarz deneyimlere kariyerlerinde pek çok kez şahitlik eden Dzeko ile Tadic'in arkadaşlarını motive etmek adına ufak çaplı toplantılar yaptığı öğrenildi.

Hem oyuncular hem de teknik heyet üzerinde yeniden bir zafer mantalitesi yaratmak isteyen Başkan Ali Koç ile yönetimi de harekete geçti. Başkan ve kurmaylarının takımı pazartesi akşamı oynanacak Sivasspor karşılaşmasına kadar morallendirmek için ellerinden geleni yapacağı; birkaç görüşme ve toplantı organize ettiği ifade edildi.

YÖNETİM TARİHİ BELİRLEDİ
Fenerbahçe, elinde kalan tek hedef olan Süper Lig şampiyonluğuna odaklanmak için yeniden organize olup dağılan parçalarını bir araya getirmeye çabalayacak. Ana hedef ise; doğal olarak Galatasaray deplasmanına gidene dek puan kaybı yaşamadan orada rakibi alt ederek mutlu sona ulaşmak şeklinde belirlendi. Yani özetle Fenerbahçe yönetimi tarafından belirlenen kritik tarih; mayıs ayının 3. haftası olarak işaret edildi.

PEKİ FENERBAHÇE BUNU BAŞARABİLECEK Mİ?
Fenerbahçe; Sivasspor karşılaşmasını geçtikten sonra geriye kalan tüm maçları -Konyaspor hariç- İstanbul'da oynanacak. Kanarya sırasıyla Beşiktaş ve Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Ardından yine İstanbul'da Galatasaray'a konuk olup, içerideki İstanbulspor mücadelesiyle sezonu kapatacak.

Burada rakiplere göz dağı verebilmek adına en kritik karşılaşma içerideki Beşiktaş mücadelesi olarak gözüküyor. Fenerbahçe orada üstün bir oyun ortaya koyup taraftarının önünde gülerse; 3 hafta sonra Galatasaray'a karşı vereceği mücadelede de eli güçlenecek. Ancak tabii ki bu süreçte Anadolu kulüpleriyle yapılacak mücadeleleri es geçmeden her maça final bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor.

Mevcut durumda İsmail Kartal ve teknik ekibiyle sahadaki öğrencilerinin yeteri kadar moral-motivasyonu bulunmuyor. Bu nedenle yönetimin acilen olaylara el atması gerektiği çok açık ve net bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Neler olacağını, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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