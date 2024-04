Fenerbahçe'nin Monaco'yu bozguna uğratacak planını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu play-off ilk maçında Monaco’ya konuk olacak. Yarın (TSİ) 20.00’da Salle Gaston Medecin’de oynanacak randevu, S Sport’tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

ÜÇ GALİBİYET ALMAK GEREKİYOR

Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek. Seride ilk iki karşılaşma ev sahibi avantajına sahip Monaco’nun ev sahipliğinde oynanacak.

İÇ SAHADA LİGİN EN İYİLERİNDEN BİRİ MONACO AMA…

Fransız ekibi EuroLeague normal sezonda iç sahada çıktığı 17 karşılaşmada 13 galibiyet ve 4 yenilgi elde ederek en iyi takımlar arasında 6. sırayı kendine aldı. Ancak ligin en iyi iç saha formuna sahip takımının 15 galibiyet ve sadece 2 yenilgi ile Fenerbahçe Beko (Barcelona da aynı formu yakaladı) olduğunu belirtmekte fayda var… Yani Fransa’daki ilk iki randevuda alınacak tek bir galibiyet, temsilcimiz için çok büyük bir avantajı doğuracak.

PEKİ NEYE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Monaco, kısaların takımı… Yani kısaların takımı derken; bazen Fransızların gardları arasındaki top çevirmeler, oyun kurmalar, dışarıdan ve içeriye penetre ederek elde edilen sayılar öylesine baş döndürücü olabiliyor ki; karşı takımın uzunları da kısaları da kilitleniyor âdeta… Mavi ekran veriyorlar bir bilgisayar gibi…

Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Maçın temposuna her an müdahale edebilecek kavrayışta olabilmek… Bunu Itoudis, elindeki kadro ile yapamazdı. Ancak Jasikevicius’a güveniyorum…

JAMES SAVUNULACAK AMA…

Konu Monaco olunca; Mike James’i sıkı ve sert savunmak elzem… Fakat asıl problemlerden biri şu; James’ten seken top ya da sorumlulukların Alpha Diallo, Ellie Ekobo, Jordan Loyd gibi diğer kısalar tarafından harfi harfine yerine getirilmesi…

Fenerbahçe boyalı alan hakimiyetini iyi kurup -kısaların içeriye penetre ederek sayı bulmasını önleyip- ribauntlarda mutlaka ama mutlaka ekstra oyun karakteri ortaya koymak zorunda… Bu durumda Motley’nin durumu çok önemli… Takımla Fransa’ya gitti ama serinin kalanında kesinlikle parkeye dönmesi gerektiğini düşünüyorum.

EFES’İN DÜŞTÜĞÜ TUZAKTAN KURTULDULAR…

Fenerbahçe Beko, sezon başında Erdem Can’lı Anadolu Efes’in düştüğü ‘yıldızların top paylaşımı’ tuzağından Jasikevicius’un göreve gelmesiyle kurtuldu! Efes’te çok net gözlemim Larkin ve Clyburn gibi baş üstü yıldızların yanı sıra diğer oyuncuların da top kullanımını sağlıklı şekilde yönetemediği, bunun yol açtığı karmaşaların düzenlenemediği idi…

Fenerbahçe’de de takım içi rol dağılımları çok kritik bir hâl almıştı ki; Jasikevicius gelip Wilbekin, Calathes, Guduric, Nigel-Hayes, Biberovic arasındaki net düzenleri oluşturdu.

İŞTE MONACO’NUN EN BÜYÜK DEZAVANTAJI!

Monaco’nun kısalardan aldığı katkıyı kestiğiniz anda eli kolu bağlı bir hâl alabiliyor. Çünkü net bir şekilde eldeki istatistiklere de baktığınızda skor katkısını tamamen Mike James, Okobo, Loyd ve Dilallo ile kısalarından alan bir takım seyri görüyorsunuz.

Fenerbahçe cephesinde ise farklı mevkilerde görev yapan Motley, Hayes ve Wilbekin çift haneli sayı ortalamalarına sahip… Keza Biberovic, Dorsey ve Guduric de çift hanelere yakın ortalamaları tutturdu. Yani oyun içinde akışkan ve değişken stratejileri hayata geçirebilecek olan bir ekibe sahibiz…

KOÇLARI İKİNCİ BAHARINI GÜZEL YAŞIYOR

Monaco’nun Sırp koçu Saşa Obradoviç, kulüpteki ikinci baharını yaşıyor. 55 yaşındaki antrenör, 2019-2020 sezonunda görev yaptığı Fransız ekibine 2021’de geri döndükten sonra uzun süredir oyuncu kadrosuyla büyük başarılara imza atma şansı buldu.

JASIKEVICIUS İÇİN AYRI BİR HEYECAN…

Koç Dimitris Itoudis’ten sonra göreve gelerek Fenerbahçe Beko’ya büyük bir ivme kazandıran Sarunas Jasikevicius, ilk kez Fenerbahçe ile böyle büyük organizasyonda yer almanın keyfini yaşayacak. Burada tabii ki Saşa Obradoviç’in uzun zamandır takımıyla çalışıyor oluşunun önemli bir etkisi seride hissedilecektir, ancak Jasikevicius da özellikle rekabet içeren eşleşmelerde büyük ‘ateşleme gücüne’ sahip bir koç…

MIKE JAMES SEZONU!

Monaco’da bu sezon Mike James sezonu yaşanıyor âdeta… Deneyimli yıldız takımı adına EuroLeague sayı ortalamalarında 18.7, ribauntta 4.2, asistte 5.1, top çalmada 1.2 ve verimlilik puanında 20.1 ile lider konumda…

NIGEL HAYES-DAVIS DAMGASI…

Fenerbahçe Beko cephesinde sezonun en iyi isimlerinden biri olarak zirveyi Nigel Hayes-Davis alıyor. Nigel; 14.5 sayı, 4.7 ribaunt, 16.4 verimlilik puanı ile takımının bu kategorilerdeki lideri olmayı başardı. Asistte 4.9 ortalama ile Calathes, top çalmada ise 1.1 ile Wilbekin lider…

İKİ TARAF DA 1’ER KEZ KAZANDI

Bu sezon iki takım arasında EuroLeague normal sezonunda oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe de Monaco da 1’er galibiyet aldı. İki ekip de iç sahada kazanırken Fenerbahçe 15 Aralık 2023’te Fransızları 86-74 ile devirdi. Monaco iç sahada temsilcimizi 76-69 ile geçti.

TEK EKSİK MOTLEY DE FRANSA’YA GİDİYOR

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı devam eden Johnathan Motley, takımla birlikte Fransa’ya seyahat edecek ancak durumuna maç günü karar verilecek. Monaco’da ise takımın rotasyon oyuncuları arasında dahi pek yer almayan Terry Tarpey’in mayıs ayı başında dönüş yapması bekleniyor.

DETAYLI EŞLEŞME TAKVİMİ…

İşte Türkiye saatli ile eşleşme programının tamamı:

İlk Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (24 Nisan Çarşamba 20.00)

İkinci Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (26 Nisan Cuma 20.00)

Üçüncü Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (1 Mayıs Çarşamba 20.45)

Dördüncü Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (gerekmesi halinde - 3 Mayıs Cuma 20.45)

Beşinci Maç: AS Monaco - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)