İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını açıkladı. 'Ne unutabilirim ne affedebilirim' diyerek Sivas şokunun nedenini anlattı

Sezonun kaçıncı haftası olduğu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki konumu ve iddiası, Sivasspor’un geçen hafta deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 yenmiş olması ve tehlike potansiyeli yüksek bir ekip olması… Bunların hiçbiri inanın umurumda bile değil!

Benim tek umurumda olan şey hâlen; 45+2’de ortada pozisyon yokken, Fenerbahçe oyun olarak ve mental olarak üzerine ölü toprağını iyice alıp sahiplenmişken, sihirbaz gibi şapkadan tavşan çıkaran Fred’in, Olympiakos rövanşında nasıl ve niçin oyundan alındığıdır arkadaş…

SAYGIM SONSUZ AMA…

Sezon başından beri, bu takıma gelip görev yaptığı diğer dönemlerde, futbolculuk dönemindeki efsane anılarıyla, karakteri ve duruşuyla; teknik direktör İsmail Kartal’a saygım sonsuz… Son dönemde her fırsatta, “Ben” ve “Ne olacağını göreceksiniz, ömrümü bu işe verdim” diyen bir hocanın, bu sözleri söylemesiyle de bir derdim olamaz. Ancak; hocam bu sözleri söylüyorsan arkasında duracaksın… Sonuna kadar hem de…

TARAFTAR, “NEDEN?” BİLE DEMEZDİ

Fenerbahçe, kendi sahasında önde olduğu çeyrek final eşleşmesinde önlem alacak takım değil, önlem aldıracak takımdır. Orada kaybetsen bile çatır çatır futbolunu oynadıktan sonra hiçbir taraftar kalkıp sana, “Neden böyle yaptı?” demez hocam… Sen, Fenerbahçe’yi hepimizden daha iyi bilen, yaşayan, görüp geçiren insansın…

TAKIMIN FREKANS VE TİTREŞİMLERİ BOZUKTU

Geçmiş denilen zaman dilimini konuşmayı sevmiyorum. Fakat Olympiakos karşılaşmasında yaşanan Fred’in oyundan alınması olayı geçmişten öte; geleceğe öylesine etkide bulunan bir ‘yanlış’tı ki, Fenerbahçeli oyuncular Sivas deplasmanına frekansları ve titreşimleri tamamen bozuk çıktı.

Fred, Ferdi gibi her daim odağı ve konsantrasyonu tamamen sahada olan yıldızlar bile pas ritimleri ve hızlarını ya da oyun stillerini istedikleri gibi sergileyemiyordu.

LIVAKOVIC YİNE DEVREDEYDİ

Maçın başında Szymanski’nin uzaktan denemesi hariç bir varlık gösteremeyen Fenerbahçe, ilk yarım saat geride kaldıktan sonra Dzeko ile sürpriz şekilde gole yoklaştı ancak Sivas kalecisi Ali Şaşal ‘an’ın içindeydi. Güzel bir kurtarışla tehlikeyi savuşturdu.

Devre bitimine doğru ise yeniden Livakovic’in devleşmesi gerekti. Son maçlarda takımda ritmi tam anlamıyla bozulmayan ve dengede kalabilen sayılı oyunculardan biri Liva… İki kurtarış yapıp, skorun bozulmamasını sağladı.

ALİ ŞAŞAL, ŞAŞTI KALDI!

Sivasspor ile Fenerbahçe kör dövüşü gibi dakikalar geçirdi ve ilk yarıda bazen maçı izlerken içim geçti. Ne futbol ne tempo anlamında, ne de taktik anlamında herhangi bir şey göremedik. Herkes biraz, “Bitse de gitsek” havasındaydı. Bu da şampiyonluk haftalarına doğru ilerlerken doğal olarak çok can sıkıcıydı.

İşte tam da o anda 45+2’de Fred sahneye çıktı. Ceza sahası dışında rakibini ‘uzaklara gönderip’ attığı çalım sonrası öyle bir şut çıkardı ki; kaleci Ali Şaşal, şaştı kaldı!

NE UNUTURUM NE DE AFFEDEBİLİRİM…

Topun, skorun ve oyunun hakimiyetini elinde bulunduran konuk ekip devre arasına 1-0 önde giderken içimden, “İşte Olympiakos maçında oyundan çıkarılan ve çıktığı ana kadar çok kötüydü, değişiklik haklıydı denilen Fred buydu” dedim…

Fred gibi oyuncular; Olympiakos eşleşmesinde alacağı momentumla, üst üste harikalar yaratıp müthiş bir form yaşayabileceği bir dönemden geçiyor arkadaşlar… Bu durum Fenerbahçe’nin tüm profesyonelleri ve şu anda ligde kümede kalma ya da şampiyonluk mücadelesi veren çoğu oyuncu için de geçerli… Ben kendi aklım ve gönlümde, İsmail Kartal’ın Olympiakos mücadelesindeki değişiklikleri ve uygulamak istediklerini asla anlayamayacak, unutmayacak, affetmeyeceğim…

BLOKLAR ARASI İLETİŞİM VE HIZ ÇIKMAZLARI…

İkinci yarıya soyunma odası dönüşü sonrası yeniden hızlı başlayan Fenerbahçe oldu. Sivasspor kendi evinde olmasına rağmen rakibin alanlarını kapatıp, bloklar arasındaki senkronizasyonunu ve 1, 2 ile 3. bölge arasındaki bağlantılarını tahrip ettiler.

Uzun toplarla tehlike yaratmaya çabalayan Sivas, uzun süre aradığını da istediğini de bulamadı. Dzeko üzerinden rakip ceza alanında tehlike yaratmak isteyen Fenerbahçe’ye de Sivas savunması hızıyla engel oldu.

FENERBAHÇE UYKU MODUNU AÇTI

Nitekim 57’de Fenerbahçe uyku modunu yeniden açınca Koita sağ kanattan geniş alanı yakaladı. Ver-kaç yapıp içeriye girdi. Ceza sahasında, “Dışarıya mı çevirecek kendi mi vuracak” ayrımına savunmayı düşürdü. Livakovic’in açılıp yaptığı müdahaleye rağmen ev sahibi Sivasspor beraberliği yakaladı: 1-1.

Fenerbahçe’nin planları ile hamlelerine set çeken Sivas, İsmail Kartal’ın değişikliklerine rağmen oyunun açılmasına izin vermedi.

İRFAN CAN KAHVECİ’YLE YENİDEN DOĞUŞ!

Geçen her dakika Sivasspor’un merkezde kuvvetlendirip kalabalıklaştırdığı savunma; Fenerbahçe’nin ritmini çok olumsuz etkiledi. Ancak 80’de İrfan Can Kahveci öyle bir ön plana çıktı ve öyle bir vuruşla golünü attı ki; sarı lacivertli ekibin kararlılığı bir kez daha uyandı. İrfan Can, sol ayağıyla attığı şık golünden sonra tüm sahayı geçip Livakovic’in bulunduğu kale arkasındaki deplasmanda tribününe giderek sevincini taraftarla paylaştı. Maçı yeniden alevlendirdi: 1-2.

GOL GELDİ AMA KARAR OFSAYT OLDU…

Tam her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi ilerlemeye başlamışken, Manaj maçın son anlarında doğru ceza sahasında düşürüldü. VAR incelemesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Manaj, 90+4’te skora eşitliği getirdi: 2-2.

Maç âdeta yeniden başladı çünkü uzatma olarak eklenen dakika 10 oldu. Uzun süre Batshuayi ve Serdar Dursun ile çift forvete dönen Fenerbahçe, beklediği golü uzatmalarda Serdar’la bulsa da ofsayta takıldı. Bitime kısa zaman kala King de oyuna dahil oldu. Ancak hiçbir hamle skoru değiştirmeye izin vermeyince; Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok büyük bir darbe yedi.