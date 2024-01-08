Bonucci Fenerbahçe'ye. Menajeri de açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Bonucci Fenerbahçe'ye. Menajeri de açıkladı
Fenerbahçe Futbol Direktörü Mario Branco, Union Berlin forması giyen stoper Bonucci için menajerlik şirketiyle bir görüşme gerçekleştirmişti.

İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi devre arasında renklerine katmak konusunda kararlı olan Fenerbahçe'de, Futbol Direktörü Mario Branco oyuncunun menajerlik şirketiyle bir araya geldi.

Branco, Bonucci'nin şartlarını menajerlik şirketine sordu ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

İtalyan stoperin menajerlik şirketi, "Henüz bir anlaşma yok ancak yeni görüşmeler olacak" ifadelerini kullandı.

Bonucci bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maça çıktı ve 1 kez de ağları havalandırmayı başardı.

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