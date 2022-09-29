Pınar Altuğ ve kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın aşkları bakın nasıl başlamış

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle birçok kişinin tepkisini çeken Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti, her şeye rağmen aşklarını yaşamaya devam ediyor. Haklarında çıkan tüm dedikodulara ve olumsuz yorumlara rağmen mutlu evliliklerini sürdüren çift, her fırsatta ne kadar mutlu olduğunu dile getirmekten de çekinmiyor. İşte yıllar geçse de dillerden düşmeyen birliktelikleriyle Pınar Altuğ-Yağmur Atacan aşkı!

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞKLARI DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

2016 yılında "İlk Aşkım" dizisinde ilk defa bir araya gelen çiftin ilk yakınlaşması, Pınar Altuğ'un soyunma odasında yaşanır. Yağmur Atacan güzel oyuncunun soyunma odasına aniden girip onu öper. Bu beklenmedik hareketle ilişkilerinin ilk adımlarını atar ünlü çift. O dönem Pınar Altuğ'un geçmiş aşkları gibi bu aşkı da oldukça ses getirir. Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı gündeme bomba gibi düşer ve çift eleştirilerle karşı karşıya kalır. Tüm eleştirilere rağmen ilişkilerinde heveslerini hiç kaybetmeyen çift, 12 Nisan 2008'de dünyaevine girer.

2009 TARİHİNDE DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLARINA, "SU" İSMİNİ VERDİLER

14 yıldır birlikte olsalar da hâlâ aralarındaki yaş farkını gündeme getiren insanları arada bir tiye de alır Pınar Altuğ. Ona göre mutlu bir evliliğin sırrı sevgi, saygı, bütünü bozmamak, arkadaşlık, güven ve sağlıklı cinsel yaşam. Güzel birlikteliklerinin meyvesi "Su", onları ilişkilerine daha da bağlı kılar. 13 yaşındaki kızlarının çok şanslı olduğunu düşünen Altuğ, "Eğlenceli anne babaya sahip, evde hayvanlarımız var. Pandemi sürecinde hem okulu hem evi yaşadık." diyor. Pınar Altuğ sosyal medya hesaplarından kızını yeteri kadar paylaştığını ifade ediyor. Ancak sosyal medyada Yağmur Atacan'la sık sık aile pozlarını paylaşmaya da devam ediyor. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına yazılan yorumlara sert cevaplar veriyor ve yorumları ciddiye almadığını herkese gösteriyor. Her şeye rağmen birbirlerine olan sevgilerini yitirmeyen güzel çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.