AKP'li başkanın rakı keyfi. Sözü başka özü başka

Partiler yerel seçime yönelik çalışmalara devam ederken, AKP Genel Merkezinde esas hedef CHP’nin elindeki büyükşehir belediyelerini almak olarak belirlendi.

Bu kapsamda aday çalışmaları da yapan AKP’de özellikle seküler kesime yönelik propaganda çalışmaları da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öyle ki geçen aylarda İzmir AKP İl başkanı Bilal saygılı ve eski Spor Bakanı şimdi İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, beraberindeki AKP’liler ile birlikte Alsancak Kordon boyundaki esnafı ziyaret etmişti.

O ziyarette AKP heyeti, rakı içip müzik eşliğinde eğlenenlerle birlikte şarkı söylemiş, AKP’lilerin şarkı performansı vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanmıştı.

RAKI MASASI POZU

Siyasette tam da bu konular konuşulurken Odatv'de yer alan habere göre KP Antalya Teşkilat Başkanı Cüneyt Doğan rakı içerken poz verdi.

Antalya AKP teşkilatının tanınan isimlerinden olan Doğan’ın Antalya Barınak Balıkevi’nde çektirdiği fotoğrafı ise “AKP’de rakı açılımı” olarak yorumlandı.

İŞTE CÜNEYT DOĞAN'IN SABİTLEDİĞİ PAYLAŞIM

Cüneyt Doğan'ın rakı masasındaki pozu dikkat çekerken, kullanıcılar onun sosyal medya hesabına sabitlediği satırları birbirine işaret etti. İşte Cüneyt Doğan'ın sosyal medya hesabına sabitlediği o satırlar:

Kur'an bizim anayasamızdır.

Resul bizim liderimizdir.

Cihad bizim yolumuzdur.

Allah yolunda ŞEHİT OLMAK en büyük arzumuzdur.

Kitabı "KUR'AN" Olana

Hedefi "TURAN" Olana

Kalbinde "VATAN" Olana

Yüce ALLAH" Dert Vermesin.!