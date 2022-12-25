Borcunu ödememek için ölü taklidi yaptı

Endonezyalı bir anne, borcunu ödemekten kaçınmak için kendi ölümünü taklit etmekle suçlanıyor.

BORCUNU ÖDEMEDİ

Adı "L" olarak tanımlanan ve dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi, Maya Gunawan isimli bir kişiden borç alıyor. 20 Kasım'da ödenmesi gereken borcunu ödemiyor ve ödeme gününün 6 Aralık'a uzatılmasını istiyor.

L'nin kızı 12 Aralık'ta Facebook'ta annesinin bir araba kazasında öldüğünü duyuran bir paylaşım yapıyor. Annesinin evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen bir kazadan sonra öldüğünü yazıyor.

ANNESİ, KIZININ HESABINI HACKLEDİ

Facebook paylaşımı çarşafa sarılı bir ceset fotoğrafı ve hastaneye götürülen sedyenin farklı bir görüntüsünü içeriyordu. Diğer görüntülerde de L'nin gözlerinin kapalı olduğu ve bir "kefene" sarılı olduğu görüldü.

KIZI YALAN OLDUĞUNU KABUL ETTİ

L'nin kızı, annesinin Facebook hesabını hacklediğini iddia ederek gönderinin yalan olduğunu kabul etti.

Daily Star'a göre; sedye fotoğrafının bir TV şovunun ekran görüntüsü olduğu ortaya çıktı.

Yerel medyaya konuşan Gunawan, polise gitmediğini ve L'nin ödenmesi gereken tutarı geri ödemesini beklediğini ancak ulaşamadığını söyledi.