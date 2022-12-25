25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borcunu ödememek için ölü taklidi yaptı

Endonezya'da bir kadın, borcunu geri ödememek için kızının sosyal medya hesabından kefen giymiş fotoğrafını paylaştı ve kendini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:52
Takip Et

Borcunu ödememek için kefen giydi, ölü taklidi yaptı

Borcunu ödememek için ölü taklidi yaptı
+
Aa
-

Endonezyalı bir anne, borcunu ödemekten kaçınmak için kendi ölümünü taklit etmekle suçlanıyor.

BORCUNU ÖDEMEDİ

Adı "L" olarak tanımlanan ve dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi, Maya Gunawan isimli bir kişiden borç alıyor. 20 Kasım'da ödenmesi gereken borcunu ödemiyor ve  ödeme gününün 6 Aralık'a uzatılmasını istiyor.

L'nin kızı 12 Aralık'ta Facebook'ta annesinin bir araba kazasında öldüğünü duyuran bir paylaşım yapıyor. Annesinin evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen bir kazadan sonra öldüğünü yazıyor.

ANNESİ, KIZININ HESABINI HACKLEDİ

Facebook paylaşımı çarşafa sarılı bir ceset fotoğrafı ve hastaneye götürülen sedyenin farklı bir görüntüsünü içeriyordu. Diğer görüntülerde de L'nin gözlerinin kapalı olduğu ve bir "kefene" sarılı olduğu görüldü.

KIZI YALAN OLDUĞUNU KABUL ETTİ

L'nin kızı, annesinin Facebook hesabını hacklediğini iddia ederek gönderinin yalan olduğunu kabul etti.

Daily Star'a göre; sedye fotoğrafının bir TV şovunun ekran görüntüsü olduğu ortaya çıktı.

Yerel medyaya konuşan Gunawan, polise gitmediğini ve L'nin ödenmesi gereken tutarı geri ödemesini beklediğini ancak ulaşamadığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
1
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
3
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
5
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
7
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire
﻿Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa
﻿Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa
﻿Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.