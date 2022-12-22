22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TBMM'de yasalaştı. İki bin liraya kadar olan borçlar silinecek

TBMM'de yasalaştı. İki bin liraya kadar olan borçlar silinecek

Vatandaşların TEDAŞ'a olan iki bin liraya kadar borçların silinmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 22:15
Takip Et

İki bin liraya kadar olan borçların silinmesiyle ilgili teklif TBMM'de yasalaştı

TBMM'de yasalaştı. İki bin liraya kadar olan borçlar silinecek
+
Aa
-

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. TBMM'de kabul edilen torba teklife göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNECEK

Özelleştirmeler sırasında TEDAŞ'a devredilmiş, 2 bin lirayı aşmayan elektrik borcu alacaklarından vazgeçilecek. Yaklaşık 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borcu böylece silinmiş olacak. Elektrik borçlarının silinmesinin yanı sıra borçların yapılandırılması da sağlanacak. Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış TEDAŞ alacakları yapılandırılabilecek.

LİMANLARIN KİRA SÜRESİ

Yasayla, işletme hakkı 49 yıldan az olan limanlar için kira süresi 49 yıla kadar uzatılıyor. Şirketlerin 5 yıl içinde limana ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u tutarında yatırım yapmaları zorunlu olacak. Ayrıca, liman işletmecileri; her yıl hazineye net satış ve karları üzerinden yüzde 5 hasılat payı yatıracak.

SENDİKALARA YÜZDE 2 BARAJI

Sendikalar için de bir düzenlemeye gidildi. Sendika üyeliklerine yüzde 2 barajı getirildi. Yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yavuz
22.12.2022 22:28
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
1
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
2
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
3
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
7
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz
﻿Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz
﻿Kıymalı pide ile başlayan cinsel taciz kararına itiraz
﻿CHP’li Haluk Koç: Bugün sizi amansız savunanlar yarın acımasız savcılarınız olabilir
﻿CHP’li Haluk Koç: Bugün sizi amansız savunanlar yarın acımasız savcılarınız olabilir
﻿CHP’li Haluk Koç: Bugün sizi amansız savunanlar yarın acımasız savcılarınız olabilir
﻿İşsizliğin nedenlerinin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İşsizliğin nedenlerinin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İşsizliğin nedenlerinin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'
﻿Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'
﻿Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.