TBMM'de yasalaştı. İki bin liraya kadar olan borçlar silinecek

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. TBMM'de kabul edilen torba teklife göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNECEK

Özelleştirmeler sırasında TEDAŞ'a devredilmiş, 2 bin lirayı aşmayan elektrik borcu alacaklarından vazgeçilecek. Yaklaşık 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borcu böylece silinmiş olacak. Elektrik borçlarının silinmesinin yanı sıra borçların yapılandırılması da sağlanacak. Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış TEDAŞ alacakları yapılandırılabilecek.

LİMANLARIN KİRA SÜRESİ

Yasayla, işletme hakkı 49 yıldan az olan limanlar için kira süresi 49 yıla kadar uzatılıyor. Şirketlerin 5 yıl içinde limana ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u tutarında yatırım yapmaları zorunlu olacak. Ayrıca, liman işletmecileri; her yıl hazineye net satış ve karları üzerinden yüzde 5 hasılat payı yatıracak.

SENDİKALARA YÜZDE 2 BARAJI

Sendikalar için de bir düzenlemeye gidildi. Sendika üyeliklerine yüzde 2 barajı getirildi. Yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak.