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Trabzonspor'da transfer harekatı

Trabzonspor, devre arası için transfer çalışmalarına başladı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:04
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Bordo-mavili takım Ukraynalı Artem Dovbyk'ı gündemine aldı

Trabzonspor'da transfer harekatı
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Süper Lig 'de bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu aratan Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre; Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti.

SÖZLEŞMEYE YANAŞMIYOR
Geçen sezondan beri Trabzonspor’un gündeminde olan Artem Dovbyk, Dnipro’da etkili futbolunu sürdürüyor. 25 yaşındaki forvet, çıktığı toplam 20 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaparken, kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçti. Ancak Ukrayna basınına göre Dovbyk, Dnipro’nun teklifini kabul etmedi. Kulübüyle mukavelesi 2023’ün aralık ayında sona erecek olan Dovbyk, bazı İtalyan takımlarının da radarında bulunuyor.

GİDENLERDEN EN İYİSİ NWAKAEME
Genç oyuncular ve kiralıkla birlikte toplamda 25’e yakın isimle yollarını ayıran Trabzonspor’da, en iyi hücum performansını Nwakaeme gösterdi. Nijeryalı yıldız, Al Fahya takımında çıktığı 7 maçta 3 gol attı. Kouassi, Karagümrük’te çıktığı 14 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynarken; Cornelius Kopenhag’da 8 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Ahmetcan, Ajax’ta süre bulamazken, Berat 8 maçta 1 gol attı. Gervinho ise1 gol,1 asistlik hücum katkısı verdi.

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