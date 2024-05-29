Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor

Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor
Kaynak: Haber Merkezi

Google bünyesinde bulunan Play Store'da uygulama ödemelerinde yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

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Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor 1

Google, Play Store'da yeni bir ödeme seçeneği geliştirmek için düğmeye bastı. Bundan böyle kullanıcılar, bir uygulamayı satın almak istediklerinde ödemeyi başkasına yaptırabilecekler.

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Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor 2

Uygulama ödemerine ilişkin üzerinde çalışılan yeni sistemde, "Bu öğenin parasını başkasından ödemesini iste" seçeneği test aşamasında bulunuyor.

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Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor 3

PLAY STORE ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM

Android Authority tarafından paylaşılan yeni bir özellik test aşamasında görücüye çıkıyor.

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Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor 4

Play Store'da eklenen bu seçenek, herhangi bir uygulamayı satın alırken, arkadaşlarınızdan veya aile üyelerinizden istediğiniz kişinin sizin adınıza ödeme yapmasına olanak tanıyor.

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Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor 5

E-POSTA ADRESİ GEREKECEK

Yeni sistem şu anda Hindistan'daki kullanıcılar için aktif hale getirilmiş durumda.

Ödeme yapılabilmesi için ilgili kişinin e-posta adresinin bilinmesi gerekiyor.

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Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor 6

Ayrıca, aynı zamanda satın alınan uygulamanın ödeme yapan kişi tarafından da görülebileceği ortaya çıkan detaylar arasında yer alıyor.

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