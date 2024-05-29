Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor

Google, Play Store'da yeni bir ödeme seçeneği geliştirmek için düğmeye bastı. Bundan böyle kullanıcılar, bir uygulamayı satın almak istediklerinde ödemeyi başkasına yaptırabilecekler.
Uygulama ödemerine ilişkin üzerinde çalışılan yeni sistemde, "Bu öğenin parasını başkasından ödemesini iste" seçeneği test aşamasında bulunuyor.
PLAY STORE ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM
Android Authority tarafından paylaşılan yeni bir özellik test aşamasında görücüye çıkıyor.
Play Store'da eklenen bu seçenek, herhangi bir uygulamayı satın alırken, arkadaşlarınızdan veya aile üyelerinizden istediğiniz kişinin sizin adınıza ödeme yapmasına olanak tanıyor.
E-POSTA ADRESİ GEREKECEK
Yeni sistem şu anda Hindistan'daki kullanıcılar için aktif hale getirilmiş durumda.
Ödeme yapılabilmesi için ilgili kişinin e-posta adresinin bilinmesi gerekiyor.
Ayrıca, aynı zamanda satın alınan uygulamanın ödeme yapan kişi tarafından da görülebileceği ortaya çıkan detaylar arasında yer alıyor.