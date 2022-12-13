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Yabancı uyruklu şahıs marketinde tarihi geçmiş ürünleri satacaktı. Alçaklığın da bu kadarı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine denetime gittiği markette vatandaşın sağlığını tehdit eden manzara ile karşılaştı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:15
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Alçaklığın da bu kadarı. Yabancı uyruklu şahıs marketinde tarihi geçmiş ürünleri satacaktı

Yabancı uyruklu şahıs marketinde tarihi geçmiş ürünleri satacaktı. Alçaklığın da bu kadarı
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Yabancı uyruklu şahsın işlettiği marketin ruhsatının Türk vatandaşına ait çıktığı belirlenirken raflardaki çoğu ürünlerin son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri periyodik denetim çalışmalarının yanı sıra Beyaz Masa ve direkt Zabıta Müdürlüğü’ne yapılan ihbarları da değerlendirmeye devam ediyor. Müdürlüğe gelen ihbar üzerine Şerefiye Mahallesi’ndeki bir markete denetime giden ekipler, insan sağlığını tehdit eden ürünlerle karşılaştı. İşyeri çalıştırma ruhsatının Türk vatandaşı üzerine kayıtlı olduğu ve marketi işleten şahsın yabancı uyruklu olduğu da tespit edilirken raflardaki ürünler tek tek incelendi.

ÜZERİNDE TÜRKÇE İBARE BULUNMAYAN ÜRÜNLER BULUNDU

Zabıta ekiplerinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Raflarda satışa hazır 22 kalem ürünün son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğu, Türkçe ibaresi bulunmayan ürünler olduğu, paketlenmiş ve üzerinde üretim yeri dolum tarihi ve tüketim tarihi bulunmayan pek çok ürün olduğu tespit edilerek ekiplerimiz tarafından Düzce Tarım Müdürlüğüne teslim edilmek üzere bahse konu ürünlere el konulmuştur”.

Ayrıca aynı iş yerine ruhsata aykırı faaliyetten cezai işlem uygulandığı ve işyerinde kaçak personel çalıştırıldığı konusunda da SGK’ya yazılı bildirim yapıldığı açıklandı.

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