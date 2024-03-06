Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 8.856,29 puandan başladı.

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 4,22 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 8.856,29 puana geriledi.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksinde gerileme yaşandı. Sektör endekslerinde an çok yüzde 1,03'lük artışla menkul yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise gayrimenkul yatırım ortakllığı oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 8.860,52 puandan tamamlamıştı.

Küresel pay piyasalarında, teknoloji hisselerinde görülen kar satışları öncülüğünde negatif bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum analistlerin odağına yerleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, kredilerle ilgili olarak sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

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