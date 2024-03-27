Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,30 yükselişle 8.834,01 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.834,01 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 1,45'lik artışla bilişim oldu.En çok kaybettiren ise yüzde 0,72 ile spor endeksi olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2,46'lık değer kaybıyla 8.807,38 puandan kapatmıştı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını azaltığını kaydeden analistler, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifadğe etti.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yükseltti. S&P Global Türkiye için de büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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