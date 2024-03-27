Altın güne nasıl başladı?

Ons altın hafta ortasında TSİ 10.25’te 2.180 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın Cuma günü ABD’nin açıklayacağı kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandı. Bu veri enflasyon verisine ilişkin sinyaller verebilir.

Bu veriler sonrasında dolar endeksi tarafında yaşanabilecek hareketlilik değerli metaller üzerinde etkili olabilir.

Diğer bir önemli veri ise yarın açıklanacak olan ABD büyüme rakamları. ABD ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,2 büyüme göstermesi bekleniyor.

Bu veriler sonrasında dolar endeksi tarafında yaşanabilecek hareketlilik değerli metaller üzerinde etkili olabilir.

Gram altının 2 dinamitinden biri olan, ons altındaki sessizlik ve ikinci dinamiti olan Dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle gram fiyatları sıkışıp kalıyor. Gram altın aynı saat diliminde 2.257 TL’de bulunuyor.

Kapalıçarşı ile resmi altın fiyatları arasında değişkenlik devam ediyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları…

Gram altın: 2.427 TL

Çeyrek altın: 4.135 TL

Cumhuriyet altın: 16.218 TL’ den satılıyor.