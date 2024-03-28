Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 8.863,66 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 56,94 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 8.863,66 puandan giriş yaptı.

Bankcılık ve Holding endeksleri yükseliş kaydederken, en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kimya petrol plastik oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile spor oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün günü 8.806,72 puandan tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler küresel pay piyasalarında, devam ediyor. Analistlerin gündeminde bugün ABD'de büyüme verileri olacak.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
S&P ABD’nin kredi notunu teyit etti
S&P ABD’nin kredi notunu teyit etti
Ekonomik güven endeksi martta arttı
Ekonomik güven endeksi martta arttı
İki kamu bankasına altın izni. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından flaş karar
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tarikatlar ile yeni protokol. Laik eğitim yok ediliyor
Son Haberler
Diyanet bir günde 206 asgari ücret harcadı Ekonomi
Diyanet bir günde 206 asgari ücret harcadı
Dev karadeliğin en net fotoğrafı ortaya çıktı Teknoloji
Dev karadeliğin en net fotoğrafı ortaya çıktı
Konya'da komşuların trafik kavgası kanlı bitti Yerel Haberler
Konya'da komşuların trafik kavgası kanlı bitti
Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı Gündem
Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı
50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı Spor
50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı
Türkiye'nin 26 yıllık dev şirketi iflasın eşiğinde. 8 ülkeye aralıksız ihracat yapıyor. 4 ilde maden ocakları bulunuyor Ekonomi
Türkiye'nin 26 yıllık dev şirketi iflasın eşiğinde. 8 ülkeye aralıksız ihracat yapıyor. 4 ilde maden ocakları bulunuyor
Her gün davalık oluyor. Avukatı da şaşkın. Böylesi ne görüldü ne duyuldu Gündem
Her gün davalık oluyor. Avukatı da şaşkın. Böylesi ne görüldü ne duyuldu