Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 56,94 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 8.863,66 puandan giriş yaptı.

Bankcılık ve Holding endeksleri yükseliş kaydederken, en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kimya petrol plastik oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile spor oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün günü 8.806,72 puandan tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler küresel pay piyasalarında, devam ediyor. Analistlerin gündeminde bugün ABD'de büyüme verileri olacak.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.