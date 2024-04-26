Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 9.763,37 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 46,59 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 9.763,37 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem Bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, Sigorta endeksi yüzde 2,59'luk artış kaydetti. Spor endeksi üç gün içinde büyük kayıp yaşadı. Üç günlük düşüş toplamda yüzde 12'ye yaklaştı.

Borsa İstanbul dün günü dalgalı bir seyirli 0,05'lik kayıpla 9.716.77 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyallere dikkat çeken analistler göre enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebilecek

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri gündemlerinde olacak.Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Microsoft çeyrek bilançosunu açıkladı
Microsoft çeyrek bilançosunu açıkladı
Yellen’dan ABD ekonomisine dair dikkat çeken açıklama
Yellen’dan ABD ekonomisine dair dikkat çeken açıklama
Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düştü. Psikolojisi bozuk 'cennete gitmek istiyorum' diyor
Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı
Son Haberler
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor Dünya
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Dünya
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar Gündem
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti Ekonomi
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu Yerel Haberler
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu
Otomobil devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Otomobil devrildi: 1 ölü
Intel ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Ekonomi
Intel ilk çeyrek bilançosunu açıkladı