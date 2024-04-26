Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 46,59 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 9.763,37 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem Bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, Sigorta endeksi yüzde 2,59'luk artış kaydetti. Spor endeksi üç gün içinde büyük kayıp yaşadı. Üç günlük düşüş toplamda yüzde 12'ye yaklaştı.

Borsa İstanbul dün günü dalgalı bir seyirli 0,05'lik kayıpla 9.716.77 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyallere dikkat çeken analistler göre enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebilecek

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri gündemlerinde olacak.Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.