Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 7.421,86 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta, dünkü kapanışa göre 9,83 puan artarak, 7.421,86 puandan yeni güne girdi.

Sektör endekslerinden bankacılık endeksi ve holding endeksi günü küçük de olsa yükselişle başladı. En fazla kazandıran sektör endeksi inşaat olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı ise en çok değer kaybeden grup oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2,78 değer kaybıyla 7,412 puandan kapamıştı.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları analistlerin hedefinde olacak. Analistlerin ilgileneceği bir başka konu ise ADP özel sektör istihdam verileri. Bu veriler yatırımcıların odağına yerleşecek.

Fed'in mart toplantısında faiz indirimine başlama ihtimali dünkü verilerin açıklanmasının ardından yüzde 85'lerden yüzde 70'lere geriledi.

BIST 100 endeksi rakamlarıyla ilgili yorumlarda, 7.500 ve 7.600 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olacağı belirtiliyor.

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