Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 0,90 oranında düşüşle 9.029,38 puana geriledi.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 82,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,15 değer yitirdi. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı bankacılık elde ederken, en büyük kaybı yüzde 3,52 ile bilişim sektörü yaşadı. Analistler, yoğun ekonomik veri akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların dikkatini çektiği bir haftaya dikkatli bir başlangıç yapıldığını belirtti. Yarın Türkiye’de ekonomik veri akışının sakin olması beklenirken, uluslararası alanda ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri, Richmond Fed imalat endeksi, tüketici güven endeksi ve Almanya’da GfK tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin izleneceği ifade edildi.

Teknik olarak BIST 100 endeksi için 9.000 puanın destek, 9.300 puanın ise direnç seviyesi olarak öngörüldüğü kaydedildi.

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