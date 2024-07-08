Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 12,29 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 oranında değer kaybetti.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,30 ile taş ve toprak sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 4,00 ile spor sektörü yaşadı.

Analistler, ABD'den gelen makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi nedeniyle küresel pay piyasalarının belirsiz bir yön izlediğini ifade etti.

Ayrıca, analistler yarın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasalar için önemli olacağını belirtti ve teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini vurguladı.