8 kadın 'denizden çıkın' diyen kadın plaj görevlisini dövdü

Kaynak: DHA
8 kadın 'denizden çıkın' diyen kadın plaj görevlisini dövdü

Bursa Gemlik'te Kadınlar Plajında görevli Özlem Ö., plajın kapanış saatinin gelmesi nedeni ile denizden çıkmaları konusunda uyardığı kadınlar tarafından dövüldü.

Gemlik Kadınlar Plajında görevli Özlem Ö., plajın kapanması nedeni ile denizdekileri uyardı. Denizden çıkmak istemeyen 8 kadın ile Özlem Ö. arasında tartışma çıktı. Kadınlar görevli Özlen Ö.'yü darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö.’nün polise yaptığı şikayet sonucu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, saat 18.00 sularında Hasanağa Kadınlar Plajı'nda gerçekleşti. Kadınlar Plajı'nda görevli Özlem Ö., kapanış saatinin gelmesi nedeni ile plajdakilere her gün olduğu gibi uyarı yaptı. Ancak uyarılara kulak asmayan 8 kadın, yüzmeyi sürdürdü. Özlem Ö.'nün tekrar uyardığı kadınlar bu kez ağız dalaşına girdi ardından Özlem Ö.'yü, darp etti. Olaya şahit olanlar ise kavgayı ayırmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise polis çağırdı.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Aldığı darbeler nedeni ile çeşitli yerlerinden yaralanan görevli Özlem Ö., Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özlem Ö., kendisine saldıran 8 kadından şikayetçi oldu.

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