Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Endeks, bir önceki kapanışa göre 176,39 puanlık bir kazanç sağlarken, toplam işlem hacmi de 110 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 1,00 ve yüzde 2,74 oranında değerlendi. Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 3,89 ile iletişim sektöründe görülürken, tek düşüş yüzde 0,44 ile sigorta sektöründe yaşandı. Küresel piyasalarda, makroekonomik veriler ve şirket bilançolarından gelen haberler karışık bir tablo çizerken, yurt içi piyasalar olumlu bir performans sergiledi.

Analistlere göre, ABD’de enflasyonun yavaşlaması, ekonomik aktivitenin ise canlanması, ekonomide “yumuşak iniş” senaryosunu güçlendirdi. Bu da, para piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırdı. ABD’de bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları geçen yılın aralık ayında yüzde 0,7 ile tahminlerin üzerinde arttı. Fed’in enflasyon ölçütü olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 ile Mart 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, kişisel gelir ve harcamalar verilerinin karışık bir görüntü vermesine rağmen, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki düşüşün, Fed’e faiz indirimi için fırsat verebileceğini ifade ettiler. Ancak, Fed’in enflasyon konusunda daha fazla veriye bakmak isteyebileceğini de eklediler.

Önümüzdeki hafta, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi PMI, yurt dışında ise Fed ve BoE’nin faiz kararları, ABD’de istihdam raporu, ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon, Almanya’da ise enflasyon verileri piyasaların gündeminde olacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.350 puanın direnç, 8.200 ve 8.100 puanın ise destek seviyeleri olduğunu belirttiler.