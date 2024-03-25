Kripto paralar toparlanabilecek mi?

Büşra Kapan
Kripto paralar toparlanabilecek mi?
Kripto paralar yeni haftaya yükselişle başladı.

Kripto paralar geçtiğimiz hafta yükseliş trendine mola vererek bir miktar kayıplar verdikten sonra dün yeniden toparlanma denelerinde bulundu

Lider kripto para birimi Bitcoin 60.695 dolar seviyesine geriledikten sonra dün gece 63.774 dolar seviyesinden tepki alımı başlattı. Bitcoin 11.002’de 67.040 dolar seviyesinde bulunuyor.

btcgraf.jpgBitcoin’le beraber altcoinlerde de toparlanmaların olduğunu görülüyor

Altcoinlerin en büyüğü olan Ethereum, 3.055 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum dün 3.295 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak bu seyrini bugüne taşıyor. Ethereum aynı saat diliminde 3.450 dolar seviyesinde bulunuyor.

ethgraf.jpgKüresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasalarda da etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentiler dahilinde faizleri 5,25 – 5,50 aralığında sabit tuttu. Powell, enflasyonda düşüş için yeterli kanıt görmeden faiz indirim politikasına başlanmayacağı sinyalini verdi.
Bu durum dolar tarafında bir miktar zayıflığı meydana getirdi. Bunun beraber kripto paralarda satıcılı seyrini dizginledi.

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