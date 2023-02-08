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Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:20
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Borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildi

Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu
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Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.

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vatandaş
8.02.2023 12:07
tühhh yaaa paradan para kazanamıcak lar yazık !!  
 
eyüp
8.02.2023 11:54
doydukları için değil ahlaksız yağmacıların, alıcı bulamadıkalrı için kapattırdılar yardakçılarına  
 
Ne Götüreceksiniz Öldükten Sonra
8.02.2023 11:47
E tabii siz de haklısınız, "ateş düştüğü yeri yakar" "Kasap et derdinde koyun can derdinde" "Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar" sözlerinin olduğu ülkede olur böyle şeyler.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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