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Yarın açılacak Borsa İstanbul'da yeni tedbir kararları açıklandı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin 3'üncü gününde işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul'da yeni tedbir kararları açıklandı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 21:23
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Yarın açılacak Borsa İstanbul'da yeni tedbir kararları açıklandı

Yarın açılacak Borsa İstanbul'da yeni tedbir kararları açıklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 3'üncü günde kapatılan ve Borsa İstanbul'da işlemler yarın başlayacak.

Borsa İstanbul, açılışın ardından bir dizi yeni tedbir kararları aldı.

Buna göre, emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasası'nda açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesi kararı alındı.

BORSA İSTANBUL'DA ALINAN KARARLAR

Kahramanmaraş'taki 2 büyük deprem sonrası ilk iki iş günü açık olan borsa, yaşanan yüzde 16'lık düşüş nedeniyle gelen tepkilerin ardından üçüncü gün saat 11.01 itibariyle kapatılmıştı. 5 iş günü süren aranın ardından yarın yeniden faaliyete geçecek Borsa İstanbul, açılış öncesi aldığı yeni tedbirleri KAP’a bildirdi. Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki Pay ve endeks türev pazarlarına ilişkin Borsa İstanbul’un aldığı kararlar şöyle:

- Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasası'nda açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve VİOP işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek.

- Pay Piyasası'nda emir işlem oranı 15,1'den 5,1'e düşürüldü.

- Pay Piyasası'nda emir işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltildi.

- Pay Piyasası'nda emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı (İAK) ücret kalemleri yüzde 20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranı, yüzde 20 oranında artırılarak, yüz binde 1,2 (0,000012) olarak belirlendi.

- VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak, tam iş günlerinde 18.10, yarım iş günlerinde 12.40 olarak belirlendi.

- Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanacak.

- Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirler kaldırıldı.

Öte yandan, VİOP'ta Pay ve endeks türev pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen iptale kadar geçerli (İKG) ve tarihli (TAR) emirler borsa tarafından iptal edilecek. 

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