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Borsa İstanbul 3 günde 800 milyar TL zarar etti

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden sonra 14 Şubat'a kadar işlemleri durdurulan borsadaki şirketlerin toplam zararının 800 milyar TL olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:19
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Borsa 3 günde 800 milyar TL zarar etti

Borsa İstanbul 3 günde 800 milyar TL zarar etti
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Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem borsayı da vurdu. Borsa İstanbul'da (BIST) dün günlük kayıp yüzde 7'yi, 3 günlük kayıp ise yüzde 16'yı buldu.

Şirketlerin toplam değerinin üç günde 800 milyar lira eridiği belirtildi. Sert düşüşlerin ardından Borsa İstanbul'da işlemler dün durdurulmuştu.

Yatırımcıların ilk 3 günün işlemlerinin iptali yönünde talepleri karşılık bulmazken, dün yapılan açıklamada, Borsa'da işlemlerin 14 Şubat 2023 tarihine kadar kapalı olacağı duyuruldu. Dünkü işlemler de iptal edildi.

DÜN KAP BİLDİRİMİYLE KAPATILMIŞTI

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, deprem sonrası yaşanan yüksek dalgalanmaya ve olağandışı fiyat hareketlerine atıfta bulunuldu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

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