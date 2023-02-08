Bugün yapılan tüm işlemler iptal edildi. Borsa 15 Şubat’a kadar kapatıldı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme rağmen Borsa İstanbul’da işlemlerin devam etmesi tepkilere sebep olmuştu. Ayrıca iki günde yüzde yüzde 16,24'lük düşüşün yaşanması da Borsa İstanbul’un harekete geçmesine sebep oldu. Borsa İstanbul, pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verdi.

Borsa İstanbul'dan 17:21 itibarıyla yapılan açıklamada, bugün (8 Şubat) yapılan tüm işlemlerin iptal edildiği, hisse ve VİOP piyasalarının 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacağı duyuruldu. İptal işleminde 'sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacminin dikkate alındığı' belirtildi.

5 İŞ GÜNÜ KAPATILDI

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, deprem sonrası yaşanan yüksek dalgalanmaya ve olağandışı fiyat hareketlerine atıfta bulunuldu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

SABAH İŞLEMLER DURDURULMUŞTU

Sabah yapılan Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu