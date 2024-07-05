Borsadan haftalık kapanış rekoru! En çok hangi hisseler kazandırdı

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 20,78 puan düşüş gösterdi ve toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Endeks, günü düşüşle kapatmasına karşın, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 1,91 oranında değer kazanarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi ise yüzde 0,23 oranında değer yitirdi. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 3,70 ile madencilik sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 2,71 ile sigorta sektörü yaşadı.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, Haziran ayında 206 bin kişi artış göstererek beklentileri aştı ve işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi. Nisan ve Mayıs aylarına ait tarım dışı istihdam verilerinde ise aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Buna göre, Nisan ayında kaydedilen 165 binlik artış 108 bine, Mayıs ayında kaydedilen 272 binlik artış ise 218 bine düşürüldü. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından takip edilen ortalama saatlik kazançlar, beklentilere paralel olarak %0,3 artış gösterdi. Mayıs ayında bu kazançlar yüzde 0,4 oranında artmıştı.

Analistler, Haziran ayında istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına rağmen, Nisan ve Mayıs aylarına dair verilerdeki düşüşler ve ortalama saatlik kazançlardaki artış hızının azalmasının, ABD iş gücü piyasasının zayıfladığına dair ek kanıtlar sunduğunu belirtti. Açıklanan istihdam verileri, Fed'in bu yıl içinde faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi.

Gelecek hafta iç piyasada ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri, dış piyasada ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD, Çin ve Almanya'daki enflasyon, İngiltere'deki büyüme ve sanayi üretimi verileri gibi yoğun bir veri gündemi izlenecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mayıs ayı için cari işlemler hesabının 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistler ayrıca, 2024 yılı için cari işlemler açığının 26 milyar 700 milyon dolar olacağını tahmin etti.