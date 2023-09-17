Borsaya ilgi her geçen gün artıyor. 375 milyar doları aştı

Halka arzların motivasyonuyla borsaya katılım sürüyor. Hafta içi hisse senetlerine satış gelmesine rağmen halka arz hisselerinin yüzde 10’luk getiriler sağlaması yatırımcıların bu alanda daha fazla katılım göstermesine yol açıyor.

Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Aktaş'ın bugünkü köşe yazısına göre BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 4,36 oranındaki değer kaybı ile 7.961’den tamamladı. Son gerçekleşen ve 3,8 milyon katılımcının talepte bulunduğu ebebek bir haftada yüzde 34.7 prim yaptı. Halka arza talebin yüksekliği kurumların terminallerinde de zaman zaman kilitlenmelere ve girişlerin yapılamamasına sebep oldu. Daha yılın başında halka arzlara katılım ortalama 600-700 bin kişi seviyelerindeyken geldiğimiz aşamada bu sayı 4 milyon sınırına yaklaştı.

73 ADET HİSSE GELECEK

Reeder Teknoloji; büyüklüğü 2 milyar TL olan bir halka arz olurken, eşit dağılım olması nedeniyle talebin büyüklüğüne göre dağıtılacak hisse miktarı değişecek olmakla birlikte beklenti ortalama 73 adet hisse gelmesi yönünde. Hatsan Gemi’de halka arz büyüklüğü 1 milyar TL oldu. Yatırımcılara ortalama 13 adet hisse düşmesi bekleniyor. Haftanın üçüncü halka arzı Adra GYO idi. Büyüklüğü 1.6 milyar TL oldu.

Halka arzlar yatırımcılara kazandırıyor ancak gözden kaçırılmaması gereken ayrıntılar var. Yeni açılan hisseler iskontolu açılmaları ve genel bir eğilim olduğu için daha yüksek talep görmekte. Ancak piyasadaki en ufak bir satış dalgasında çok sert satışlar da gelebilmekte. Burada güçlü ve büyüme vadeden firmalar olduğu gibi mali yapısını düzeltmeyi öncelikli olarak gören firmaların da olduğu göz ardı edilmemeli. Bu nedenle her ne kadar ilk başlarda tümü prim yapsa da ilerleyen süreçte büyüme potansiyeli güçlü şirketlerin farklarını göstermesi kaçınılmaz olacaktır.

KISA VADEDE CİDDİ KAYIPLAR OLABİLİR

Yatırımcıların uzun vadeli düşünerek gelir ve kâr büyümesini istikrarlı şekilde sürdüren firmaları portföylerinde tutmasında yarar var. Yatırımcıların birikimlerini büyüyen şirketlere yönlendirmeleri kazançların sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Sermaye piyasaları uzun dönemde yatırımcılara güçlü kazançlar sağlayan bir yatırım alanı. Ancak bu alanın sadece kısa vadeli döngü olarak görülmesi ciddi kayıpları da beraberinde getirebilir.

Moody’s ve JP Morgan’ın Türkiye’ye yönelik verdiği olumlu sinyaller etkisini göstermeye başladı. Bank of America (BofA)’da bankalar için olumlu değerlendirmede bulunanların arasına katıldı. BofA, Türk bankaları için yayımladığı araştırma raporunda hedef fiyatlarını ortalama yüzde 110 artırdı.

Geçen hafta pozitif ayrışan sektörler arasında inşaat öne çıktı. Haftayı yüzde 2,37’lik yükselişle kapattı. Ayrıca, sigortacılık sektörü de olumlu bir hafta geçirerek yüzde 2,51’lik artış kaydetti. Negatif ayrışan sektörler arasında finansal kiralama faktoring ve bankacılık öne çıktı. Finansal kiralama faktoring sektörü, haftayı yüzde 10,66’lık bir düşüşle tamamladı. Bankacılık sektörü de ortalama yüzde 8,70 değer kaydetti.

BAKANLIKTAN HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUMA

Ticaret Bakanlığı, Çinli firmaların haksız rekabetine karşı güneş paneli üreticilerini korumaya aldı. Bakanlık daha önce konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Yapılan soruşturmanın neticesinde Çinli üreticilerin dampingine karşılık duvarlar yükseltildi. Gümrükte fotovoltaik panolar (güneş panelleri) için dampinge karşı önlem tutarı olarak metrekare başına 20-25 dolar alınacak. Damping önlemleri 5 yıl süresince devam edecek. Güneş paneli ithalatı borsada işlem gören Alfa Solar, CW Enerji, Europower Enerji, Girişim Elektrik, Smart Güneş ve Yeo Teknoloji firmalarını yakından ilgilendiriyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜZDE 30 CİVARINDA

21 Eylül günü, TCMB’nin faiz kararı bir kez daha gündemin asıl belirleyicisi olacak. Yatırımcılar, analistleri ve vatandaşlar merakla verilecek kararı bekliyor. Piyasanın genel beklentisi ise faiz oranını yüzde 30’a çıkarılması yönünde. Son dönemde TCMB, enflasyonla mücadelede daha sıkı bir para politikası izlemeye karar verdi. Bu doğrultuda haziran ayından bu yana faizleri üç ayrı toplantıda artırdı.

TCMB, 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, temmuz ayında 250 baz puan ve ağustos ayında ise 750 baz puan artırmıştı. Ancak, enflasyonun hala yüksek seyretmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, TCMB’yi daha fazla faiz artışı yapmaya zorluyor. Yapılan anketler faiz oranlarının yüzde 25,00’ten yüzde 30,00’a yükseltileceği yönünde. Bu, TCMB’nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığını yansıtıyor.