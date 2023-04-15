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Yavru kediyi sıkıştığı yerden kardeşinin sesi çıkardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kedi için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Borunun çeşitli yerlerini kesmelerine rağmen ulaşılamayan kedi, getirilen kardeşinin miyavlama sesini duyunca bulunduğu yerden çıktı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:02
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Boruya sıkışan yavru kedi, o sesi duyunca bulunduğu yerden çıktı

Yavru kediyi sıkıştığı yerden kardeşinin sesi çıkardı
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(DHA) Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu'ndaki bir binanın yağmur suyu tahliye borusuna, dün saat 17.00 sıralarında yavru kedi sıkıştı. Binadakilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Boruyu çeşitli yerlerinden kesen ekipler hayvana ulaşamayınca, kedinin kardeşi olan bir başka yavru getirildi. Kardeşinin sesine doğru gelen kedi itfaiye ekipleri tarafından borudan çıkarıldı.

"KARDEŞİ MİYAVLAYINCA ÇIKIŞA GELDİ"

Ev sahibi Bekir Gülmez, "Yavru kedi evin çatısından su borusuna girmiş, sonra içinde sıkışmış, itfaiye ekipleri boruyu keserek çıkarmak için uzun süre uğraştı ancak kedi korkarak borunun çıkışına doğru kaçtı.

Diğer taraftan da çıkaramayınca, telefonlarımızdan kedi sesi dinleterek çıkarmaya çalıştık. Ancak o da işe yaramadı.

Daha sonra kardeşini getirdik, onun miyavlaması üzerine çıkışa doğru gelince itfaiye ekipleri yakalayıp çıkardı, Teşekkür ediyoruz" dedi.

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