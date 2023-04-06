Kedi namaz kıldıran imamın omzuna zıpladı. Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Cezayir'de bir imam, teravih namazını kıldırdığı sırada üzerine tırmanan kediye rağmen namazını sürdürdü. Olay, Bordj Bou Arreridj kentindeki Ebu Bekir el-Sıddık Camii'nde gerçekleşti.

İmam Velid Mahasas, teravih namazını kıldırırken koluna tırmanan kedinin ardından omuzlarına çıktığını ve hatta yere atlayarak uzaklaştığını gördü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken Mahasas, "Allah'a hamdolsun, hayvanlar bile Kur'an'ı okumaya saygı duyuyor" dedi.

Bu yürek ısıtan olay, hayvanların da saygı gösterdiği bir ortamda yaşanabileceğini gösterirken, Mahasas'ın nazik hareketi takdir topladı.

Video sosyal medyada on binlerce kez izlendi.