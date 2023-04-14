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Bebek tulumunun içinden çıkanlar herkesi şok etti. Bakın tulumdan ne çıktı

Rus polisi şüphelenerek durdurduğu bir kadını aradı. Kadının yanında bulunan bebek tulumunun içinde taşıdıkları ise herkesi şaşırttı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:06
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Tulumun içinden kedi ve uyuşturucu çıktı

Bebek tulumunun içinden çıkanlar herkesi şok etti. Bakın tulumdan ne çıktı
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Rusya İçişleri Bakanlığı, polis memurlarının uyuşturucu kaçakçısı bir kadını yakaladığını bildirdi. Şüphelinin, evcil kedi giysilerinde 170 gram metamfepramona sakladığı aktarıldı.

KEDİ İLE UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

TRT Haber'in aktardığı habere göre Bakanlık Sözcüsü Irina Volk olay ile ilgili, "Uyuşturucu satıcısının elinde taşıdığı bir evcil kedisi vardı ve yeni doğan kıyafetleri giyiyordu" ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından ele geçirilen kediyle ilgili yayımlanan görüntülerde, polis memurlarının kediyi sıcak tutan tulumlar, örgü şapka ve hatta bebek bezi de dahil olmak üzere tam bir bebek kıyafeti giyen kediyi soyduğu görüntülendi.

KADININ DAİRESİNDE BAŞKA KANITLAR DA BULUNDU

Polislerin arama sırasında, kedinin kıyafetinde yasa dışı uyarıcı bir ilaç olan metamfepramon olduğu ve beş paket madde ele geçirdiği kaydedildi. Ayrıca kadının kiralık dairesinde dijital teraziler, uyuşturucu konteynerleri ve daha fazla yasa dışı madde dahil olmak üzere başka kanıtlar bulunduğu belirtildi.

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