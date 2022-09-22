İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Erkek Lisesi ziyareti çıkışında, eski YSK Başkanı ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım'a ertelenmesiyle ilgili kararı değerlendirdi. İmamoğlu, "Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım'a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada" ifadelerini kullandı.

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"Boş işler" tabiri, Türkiye'nin meşgul edildiği bütün olaylar dizisini ifade ediyor. Dava konusu olan boş işler süreci, Medyascope.tv'nin özetine göre şöyle başladı:

Fransa'nın Strazburg kentinde 30 Ekim 2019'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalara giriştiğimi anlattı. İmamoğlu, iktidarın, manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararı ile iptal ettirip kazanmak istediğini vurgulayarak siyasi eleştirilerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde İmamoğlu'nun bu sözlerine atıfta bulunarak "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun" dedi.

İmamoğlu aynı gün, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" diyerek Soylu'ya cevap verdi.

Bu sözler üzerine suç duyurusundan hareketle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dava açıldı!

İddianamede, İmamoğlu'nun YSK üyelerine alenen hakaret ettiği, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Duruşma "tanıkların dinlenmesi için" 11 Kasım'a ertelendi!

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İstanbul için 31 Mart seçimini iptal etmek, boş işlerden biri değil miydi? Haksız gerekçelerle bir seçimi tekrarlamak, boş iş değil midir? Hakaret eden kişiye aynı kelimeyle cevap verdiği halde "vay sen YSK üyelerine hakaret ettin" diye İmamoğlu'na dava açmak, bu konuyla gündem oluşturmak, gerçekten boş iş değil midir?

"Amaca ulaşmak için her yol mübahtır" sözüyle ifade edilen ve siyasi rakiplerini elde bulunan her imkânı kullanarak saf dışı etmeye dayanan, fakat bunu yaparken, gerçekleri ve hukuku ayaklar altına alan bir zihniyetten söz ediyoruz... Tarihte en açık örneklerden biri, Muaviye'nin erkek deveyi dişi deve diye göstermesi, halkın da sırf Muaviye söyledi diye göz göre göre erkek deveyi dişi kabul etmesidir...

Muaviye, bu çarpıtmayı, Hz. Ali'ye mesaj olsun diye yapmıştır... Yani iktidarda kalmak için halkı ikna ettiğini, doğru olsun yanlış olsun her sözüne halkın nasıl destek verdiğini Hz. Ali'ye göstermek için...

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Bu zihniyetle mücadele etmek kolay değildir. Muaviye politikaları ancak Horasanlı Eba Müslim tarafından sona erdirilebilmiştir ama o da Emevilerin yerine iktidara getirdiği Abbasilerin ikinci halifesi Mansur tarafından tuzağa düşürülerek katledilmiştir...

Şair, "Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş" demiş ama Roma'yı yakan Neron'un sesi, bütün dünyada hâlâ yankılanıyor...