Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u çabuk unuttu! İki ay önce boşanmıştı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliği 8 ay süren oyuncu Demet Özdemir’in gönlünü Yunan DJ’e kaptırdığı iddia edildi.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u çabuk unuttu! İki ay önce boşanmıştı

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ayda biten Demet Özdemir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Oyuncu, iddiaya göre Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı. İddiaya göre ikili, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışmıştı. Daha sonra ise Sergio'nun sahnelerine Özdemir gitmeye başlamış.

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Takvim’in haberine göre; Özel önlemler alan ikili sosyal medyadan ortak bütün arkadaşlarını takip ederken birbirlerine takibe almıyorlardı. Sergio, bu gizeme daha fazla dayanamadı ve Özdemir'i takibe aldı.

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