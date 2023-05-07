Böylesi görülmemişti. TSYD'nin gurur gecesi

Başka başka ödül törenlerine hiç, ama hiç benzemiyordu…

O kadar içten, o kadar candan, o kadar kucaklayan, kucaklattıran bir ödül töreniydi ki, anlatmakla ya da yazmakla değil, yaşamak lazımmış…

Yaşadım ve gördüm, dahası ödül töreninin minicik de olsa, bir parçası olmanın gururunu yaşadım…

İlklerin bir gecesi olduğu doğrudur…

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) ev sahipliğinde ve sponsorların desteğinde düzenlenen “ENGELSİZ ÖDÜL TÖRENİ” ilkkez yapılmasına rağmen, acayip güzel oldu…

Ben, ısrarla TSYD’nin sadece bir meslek örgütü olmadığının, dahalarının çokça olduğunun altını çizerken, ne kadar haklı olduğumu bu ödül töreni ile bir kez daha görmenin gururunu yaşıyorum…

TSYD, bu ülkenin değerli STK’larından birisi olduğunu, hafife alınmayacak bir meslek kuruluşu olduğunu, özellikle de Türk sporundaki yol göstericiliği ile akil bir kurum olduğunu, ilki gerçekleşen “ENGELSİZ ÖDÜL TÖRENİ” ile ispatlamıştır…

Tabi ki, şunu da vurgulamakta yarar var; TSYD’nin son Genel Başkanı Oğuz Tongsir başta olmak üzere, birlikte yürüdüğü yol arkadaşlarının ve Birgül Pullukçu’nun emeklerini unutmamak lazım…

Özellikle Oğuz Başkanın…

Hem çalışma, hem çalıştırma, hem de liderlik vasfıyla TSYD’nin son 7-8 yılına damga vurmuş “adam”dır kendisi…

Yerin yedi kat dibinden alıp, bir marka haline getirdiği TSYD, bugün alkışlanıyor ya da kıskanılıyorsa, yiğidin hakkını yiğide vermek lazım…

Çok önemli bir iş çıkardı TSYD…

Başta ailelerinin, sonra da ülkenin göz bebeklerini onere etmek, onlara bayram sevinci yaşatmak ve onların “engelsiz” olduğunu vurgulamak adına çok çok önemli bir ilke imzasını koydu TSYD…

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, büyük bir deprem geçirmiş, dahası sıkıntılı günler geçiren ülkemizin, ay yıldızlı bayrağını göndere çektiren, İstiklal Marşımızı dünyaya dinleten “engelsiz yıldız”larımıza sunduğu saygın tavrı siz olsanız alkışlamaz mısınız?

Oğuz Başkan ne yaptı biliyor musunuz?

Çocuklarının el veya ayak ya da görme, duyma, işitme uzuvlarının engelli olmasını kendilerine dert edinen ailelere veya bu çocuklarının yakınlarına, “bunlar çok önemli değil, kafalarınız engelli olmasın” mesajı vermiş oldu, ilkini gerçekleştirdiği o güzelim ödül töreniyle…

Daha ne olsun?

TSYD, Oğuz Başkanla önemli mesafeler kat etti…

Doğrudur…

Lakin, ilki gerçekleşen “ENGELSİZ ÖDÜL TÖRENİ” ile o güzel insanlara bayram sevinci yaşatmak, onların sevincine ortak olmak, hem Bakanlığa, hem TSYD ve Oğuz Başkana, hem de sponsorlara acayip yakıştı…

Ödül töreninde beni yerle bir eden, gözlerimi yaşartan konuşma Prof. Dr. Nevin Ergun’dan geldi…

Sağlık Kahramanı Ödülü alan Nevin Hanım, yıllardır bu sporcuların sağlık sorunları ile birebir ilgilendiğini, onların derdine derman olmaya çalıştığını ifade ederek, “30 yıldır ilk kez hatırlandım, ilk kez ödül aldım, çok mutluyum” dediği anda salon alkıştan inledi…

Açıkçası ben de etkilendim…

Özetlersem; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, TSYD’nin öncülüğü ve sponsorların desteğiyle ilki gerçekleşen “ENGELSİZ ÖDÜL TÖRENİ” güzel, yakışan, sevindiren haliyle, özellikle ödül alan sporcuların gönlünde bir hoş seda bıraktı…

Ve…

Şuna inanıyorum ki, ikincisi ilkinden fersah fersah önde ve çok daha iyi şartlarda gerçekleşecek, çünkü Oğuz Başkan onun sözünü verdi…

Dolayısıyla da “ENGELSİZ ÖDÜL TÖRENİ”ni şimdiden iple çekiyorum.

(Recep Çınar)