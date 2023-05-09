Angelina Jolie kaybettiği annesini andı. Onun gibi olmamak için iki göğsünü de aldırmıştı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Jolie, 2007'de hayatını kaybeden annesi Marcheline Bertrand ile çocukluğunda çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

47 yaşındaki yıldız, mesajına, "Annem yaşasaydı yarın 73 yaşına girecekti" diye başladı. Annesinin 15 yıl önce meme ve yumurtalık kanseri ile uzun bir mücadeleden sonra hayatını kaybettiğini söyleyen Jolie, "Haziranda, anneme teşhis konduğu yaşa bir ay uzaklıkta olacağım. Kansere yakalanma riskimi azaltmak için önleyici ameliyatlar geçirdim ve kontrollere devam ediyorum" ifadesini kullandı.

Annesinin ikonik müzisyen Jimi Hendrix'i sevdiğini söyleyen Jolie, onun her zaman mektuplarına Hendrix'in "Kiss the Sky" (Gökyüzünü Öp) şarkı sözünü yazdığını anlattı.

"O vefat ettikten sonra yeni bir anlam kazandı" diyen ünlü yıldız, "Sevdiklerini kaybedenlere sevgilerimi ve tam şu anda hayatları ve sevdiklerinin yaşamları için mücadele edenlere güç gönderiyorum" ifadesini kullandı.

Jolie mesajını şu sözlerle bitirdi: Ve diğer kadınlara, lütfen kendinize bakmak için zaman ayırın, mamografisini çektirmeye, kan testleri yaptırmaya ve ultrasona gidin. özellikle de ailenizde kanser geçmişiniz varsa.

Jolie, 2013 yılında meme kanseri riskini azaltmak için mastektomi ameliyatı olmuştu. Bu ameliyatla her iki memesini de aldıran ve estetik ameliyatla yeniden yaptıran Jolie, meme ve yumurtalık kanseri oluşumuna yol açabilecek BRCA1 geni taşıdığını açıklamıştı.

Altı çocuk annesi oyuncu, geçirdiği mastektomi operasyonunu, aynı yıl New York Times gazetesinde kaleme aldığı "Tıbbi Tercihim" adlı makalede anlatmıştı.

