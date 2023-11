Brad Pitt'e Britney Spears tepkisi

Britney Spears'ın hayatını anlattığı anı kitabı "The Woman in Me" (İçimdeki Kadın) beyazperdeye taşınacak. 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın sinemaya aktarılması için pek çok ünlü isim de talip oldu.

Filmin telif hakları için Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimlerin teklif verdiği öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; Ancak Plan B Entertainment adlı prodüksiyon şirketi olan Brad Pitt'in film için girişimde bulunduğu haberleri, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Pitt'in teklifi sonrası X platformunda eleştirilerini dile getirenler, ünlü oyuncunun "tacize uğramış bir kadınla ilgili bir hikayenin yapımcılığını üstlenmesinin" riyakarlık olacağını dile getirdi.

Pitt'i, bazı Angelina Jolie hayranları da eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Mağdur kadınların biyografileri senin toplum gözündeki imajını onarmanın bir aracı değil" yorumunu yazdı.

Bir başka kullanıcı da "Brad Pitt'in kadınların sömürülmesi ve taciz edilmesiyle ilgili hikayelerde adını sürekli ortaya atması benim için apayrı bir kötülük türü" ifadesini kullandı.