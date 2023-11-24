Brent petrolün varil fiyatı 81,54 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,54 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 81,54 dolar

Dün 81,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 81,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,56 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

Hamas ve İsrail arasındaki uzlaşmayla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduran, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayan insani ara başladı. Bunun uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,66 ile 82,15 dolar aralığının direnç, 81,17 ile 80,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Mahfi Eğilmez Türkiye’de aklanmayı bekleyen kara para miktarını açıkladı
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye umudu. Erdoğan talimatı verdi
KYK yurdunda 20 öğrenci zehirlendi. Öğrenci yurtlarında rezalet sürüyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Son Haberler
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı Gündem
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi Gündem
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Sizlerin de öğretmenler günü kutlu olsun Gündem
Sizlerin de öğretmenler günü kutlu olsun
Kiracılara yeni masraf çıktı 'Artık bu parayı ev sahibi ile birlikte ödeyecekler' Ekonomi
Kiracılara yeni masraf çıktı 'Artık bu parayı ev sahibi ile birlikte ödeyecekler'