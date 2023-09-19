Okullarda tek öğün kaldırıldı, gariban çocuklar arkadaşlarına böyle diyor: “Sandviçinden ısırabilir miyim?”

Türkiye’de yıllardır gün geçtikçe derinleşerek büyüyen ekonomik kriz işsizlik ve yoksulluk kıskacındaki ailelerin çocuklarını da olumsuz etkiliyor.

Öğrenciler yeterli beslenemediği için derslerine odaklanmakta güçlük çekiyor.

“Okullarda Bir Öğün Ücretsiz ve Sağlıklı Yemek” projesi ise sadece deprem bölgesindeki okullarda yapılacağı duyuruldu.

Öğretmenler ve veliler de başka şehirlerde durumu olmayan ailelerin zor şartlarda çocuklarını okula götürmesinden dolayı mağdur durumda.

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre; Gaziantep’te Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu’na gelen İnci Hanım’ın 4 çocuğu var. Eşinin fabrikada 13 bin liraya çalıştığını ve okulların açılmasıyla masrafların katlandığını söyleyen İnci, “Çocuklara kırtasiye malzemesi almak için kırk kere düşünüyoruz. Her bir çocuğumun 7-8 dersi var. Her birine ayrı defter almaya kalksam bile yetişemiyorum, tanesi 25-30 lira olmuş. Biz hepsine nasıl yetişeceğiz?” dedi.

“SANDVİÇİNDEN ISIRABİLİR MİYİM”

Okula yeni tayin olan bir Türkçe öğretmeni ise önceki çalıştığı okulda çocukların bazen birbirlerinin yemeklerini yediğini, hatta kimi çocukların “Sandviçinden ısırabilir miyim?” gibi sorular sorduğunu anlattı. Karşılaştığı örneklerin, velilerin yaşadığı yoksulluğun bir sonucu olduğunu belirten öğretmen, “İnsanlar geçen seneye göre daha da yoksullaştı. Şimdi tayin olduğum okulun bulunduğu mahalle diğerine göre daha yoksul üstelik. Bu dönem buna benzer örneklerle daha çok karşılaşacağıma eminim. Bu kampanya uygulansa en azından çocuklar aç kalmaz” dedi.

“KARNI AÇ OLDUĞU İÇİN DERSTE AĞLADI”

Yeni atanan bir başka öğretmen ise “Beşinci sınıfa giden bir öğrencim derste ağlamaya başladı. Sebebini sorduğumda ise karnının aç olduğunu söyledi. Öğrencinin dediğine göre annesi okulu yarım gün sanıp beslenme hazırlamamış. Kantine gidip bir şeyler ısmarladım ama ağlamaya devam etti. Durumdan haberdar olması için velisini aradım o da utana sıkıla çocuğu ile aynı sebebi söyledi ama veliyle o an kim konuşsa asıl sebebin bu olmadığını rahatlıkla anlayabilirdi. Bu ailenin bilinçsizliği değil tamamen yoksulluk” ifadelerini kullandı.