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  • Katar'da binlerce kişi şoke oldu: Brezilya-İsviçre maçında elektrik kesildi

Katar'da binlerce kişi şoke oldu: Brezilya-İsviçre maçında elektrik kesildi

Katar'daki Dünya Kupası sadece yasaklarla gündeme gelmiyor. Brezilya İsviçre maçında yaşananlar yine ses getirdi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 19:53
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Brezilya-İsviçre maçında elektrik kesildi: Katar'da binlerce kişi şoke oldu

Katar'da binlerce kişi şoke oldu: Brezilya-İsviçre maçında elektrik kesildi
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Dünya Kupası'nda oynanan Brezilya-İsviçre maçınra ilk yarının son anlarında görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 45. dakikada Brezilya korner atacakken bir anda stadın ışıkları söndü. Sahadakilerin yanı sıra tribündekiler de şaşkınlık yaşarken uğultular yükseldi. Hakem de oyunu durdurdu. Kısa süre içinde elektrikler geldi ve maç devam etti

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