Katar'da binlerce kişi şoke oldu: Brezilya-İsviçre maçında elektrik kesildi

Dünya Kupası'nda oynanan Brezilya-İsviçre maçınra ilk yarının son anlarında görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 45. dakikada Brezilya korner atacakken bir anda stadın ışıkları söndü. Sahadakilerin yanı sıra tribündekiler de şaşkınlık yaşarken uğultular yükseldi. Hakem de oyunu durdurdu. Kısa süre içinde elektrikler geldi ve maç devam etti

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