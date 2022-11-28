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Güney Kore'nin nefesi yetmedi

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana'nın mücadelesi ilginç bir 90 dakikaya sahne oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 18:02
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2-0 geriden 2-2'yi yakalayan Güney Kore Gana'ya yenildi

Güney Kore'nin nefesi yetmedi
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Gana geri dönüşe izin ver2022 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı Gana 3-2'lik skorla kazandı.


Gana, 24. dakikada Muhammed Salisu ve 34. dakikada Muhammed Kudus'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

GÜNEY KORE'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

Güney Kore, 58 ve 61. dakikalarda Kyu-Sung Cho'nun attığı gollerle bir anda durumu 2-2'ye getirdi.

GANA'DA YİNE KUDUS SAHNEDE

2-2'nin ardından Gana'da bir kez daha Muhammed Kudus sahne aldı. 22 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada attığı golle Gana'nın sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmasını sağladı. Kudus ayrıca bir Dünya Kupası maçında iki gol atan ilk Ganalı futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Gana, grupta 3 puana yükseldi. Güney Kore 1 puanda kaldı.

Gana, gruptaki son maçında Uruguay ile 2 Aralık Cuma günü karşılaşacak. Güney Kore, aynı tarihte Portekiz'in rakibi olacak.

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