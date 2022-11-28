Aboubakar Katar'ı salladı: Oyuna girdi Sırbistan'ı şoke etti

Karşılaşmanın ikinci yarısında Sırbistan 3-1 öndeyken oyuna giren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar, bir anda işleri tersine çevirdi.

Önce müthiş bir aşırtma golüne imza atan Aboubakar, hemen ardından Coupo Moting'e "Al da at" dercesine bir gol pası verdi ve maç Aboubakar'dan sonra 3-3 oldu.

Karşılaşmanın son 25 dakikasına 3-3 beraberlikle giriliyor.