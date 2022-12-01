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  • Öyle bir söz verdi ki milyonlar ayağa kalktı. Brezilya’nın her golünde çıplak bir fotoğrafını paylaşacak

Öyle bir söz verdi ki milyonlar ayağa kalktı. Brezilya’nın her golünde çıplak bir fotoğrafını paylaşacak

Ünlü model Daiane Tomazoni flaş bir söz verdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:00
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Brezilya’nın her golünde çıplak bir fotoğrafını paylaşacak. Öyle bir söz verdi ki milyonlar ayağa kalktı

Öyle bir söz verdi ki milyonlar ayağa kalktı. Brezilya’nın her golünde çıplak bir fotoğrafını paylaşacak
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24 yaşındaki model, Brezilya’nın Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı kazanacağını belirtirken, Binlerce takipçisine Brezilya’nın eleme maçlarında  her gol attığında onlara sansürsüz bir fotoğraf göndereceğinin sözünü verdi.

Tomazoni, "Tüm takipçilerimi Dünya Kupası'nda Brezilya’yı  desteklemeye teşvik etmenin bir yolunu nasıl yaratacağımı düşünürken, bu fikir geldi aklıma. Bu fikir takipçilerimin çok hoşuna gitti. Önümüzdeki maçlarda Brezilya’nın her golünde sansürsüz bir fotoğrafımı paylaşacağım, hatta videolar bile göndereceğim. 

"İnsanlar bu fikirden çok memnun ve önümüzdeki birkaç maçta hepinizle olan taahhüdümü genişleteceğim ve hatta belki videolar göndereceğim. Brezilya’nın kupayı kazanması için her şeyi yapacağım” dedi.

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