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Fas kazandı, son 16'ya adını yazdırdı

Dünya Kupası'nda Kanada ile Fas mücadele etti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 19:56
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Dünya Kupası F Grubu'nda Fas Kanada'yı yenerek son 16'ya yükseldi

Fas kazandı, son 16'ya adını yazdırdı
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Dünya Kupası F Grubu'nda Kanada ile Fas karşılaştı. Fas mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fas'ın gollerini 4.dakikada Hakim Ziyech ve 23.dakikada Y.En-Nesyri kaydetti.

Kanada'nın golünü ise N.Aguerd (KK) attı.

Bu sonuçla Fas 7 puanla lider olarak gruptan çıktı. Son 16'ya kaldı. Kanada ise 0 puanla Dünya Kupası'nı kapattı.

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