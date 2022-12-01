Fas kazandı, son 16'ya adını yazdırdı

Dünya Kupası F Grubu'nda Kanada ile Fas karşılaştı. Fas mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fas'ın gollerini 4.dakikada Hakim Ziyech ve 23.dakikada Y.En-Nesyri kaydetti.

Kanada'nın golünü ise N.Aguerd (KK) attı.

Bu sonuçla Fas 7 puanla lider olarak gruptan çıktı. Son 16'ya kaldı. Kanada ise 0 puanla Dünya Kupası'nı kapattı.