Fas kazandı, son 16'ya adını yazdırdı

Dünya Kupası F Grubu'nda Kanada ile Fas karşılaştı. Fas mücadeleyi 2-1 kazandı.
Fas'ın gollerini 4.dakikada Hakim Ziyech ve 23.dakikada Y.En-Nesyri kaydetti.
Kanada'nın golünü ise N.Aguerd (KK) attı.
Bu sonuçla Fas 7 puanla lider olarak gruptan çıktı. Son 16'ya kaldı. Kanada ise 0 puanla Dünya Kupası'nı kapattı.
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