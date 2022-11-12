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Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel tercihini yaptı

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel Njerya Milli Takımı'nı seçti

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 05:15
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Bright Osayi Samuel'den flaş karar

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel tercihini yaptı
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Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel, İngiltere vatandaşlığı da bulunmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'nı seçti.

Nijerya Milli Takımı'nın çağrısı üzerine kararını veren 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na davet edilme olasılığının düşük olması nedeniyle bu kararı verdiği öğrenildi.

Samuel, Portekiz'le hazırlık maçı yapacak olan Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna da alındı.

Kararını "Nijerya Milli Takımı'nda oynayacak olmamdan onur duyuyorum" diyerek duyuran futbolcu, ilk kez milli takım forması giyecek.

Bright Osayi Samuel, 2020-2021 sezonu devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan 508 bin euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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