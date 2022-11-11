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Fenerbahçe'den 10 Kasım videosu: Bizi biz yapan tüm değerleri 'Senden Aldık'

Fenerbahçe Spor Kulübü 10 Kasım paylaşımını #SendenAldık notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 06:19
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Fenerbahçe'den 10 Kasım videosu: Bizi biz yapan tüm değerleri 'Senden Aldık'

Fenerbahçe'den 10 Kasım videosu: Bizi biz yapan tüm değerleri 'Senden Aldık'
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yılında sosyal medyadan bir bir klip yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüp, klibe, “Büyük Atatürk, bizi biz yapan tüm değerleri ''#SendenAldık'' notunu düştü.

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