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  • Fenerbahçeli Lincoln'ün eşinden Atatürklü 10 Kasım paylaşımı: Türkiye'de hayat durdu

Fenerbahçeli Lincoln'ün eşinden Atatürklü 10 Kasım paylaşımı: Türkiye'de hayat durdu

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller'in 10 Kasım'la ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 21:38
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller 10 Kasım'da yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı

Fenerbahçeli Lincoln'ün eşinden Atatürklü 10 Kasım paylaşımı: Türkiye'de hayat durdu
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Muller, saat 09.05'te trafiğin durması nedeniyle önce endişelendiğini ardından da saygı duruşuna katıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla yurt genelinde anıldı. Saat 9'u 5 geçe ülkenin her yerinde hayat dururken sosyal medyada da Ata'ya özlem ve minnet paylaşımları yapıldı. Konuyla ilgili en dikkat çeken paylaşımlardan biri de Fenerbahçe'de top koşturan Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller'e aitti.

"SANKİ ZAMAN DURDU"

Saat 9'u 5 geçe trafikte olduğunu ifade eden ve sirenlerin çalması ile endişeye kapılarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştığını belirten ünlü isim, yapmış olduğu paylaşımda "Bu sabah dışarıdaydım. Bir anda trafik durdu ve insanlar arabasından inmeye başladı. Bir şeyler oluyor sandım, endişelendim ve çevredeki birine ne olduğunu sordum. Aldığım cevabın ardından bu ülkeyi ve insanlarını bir kez daha sevdim. Hemen saygı duruşuna katıldım. Bundan sonra her yıl 09.05'te bunu tekrarlayacağım. Türkiye'nin ve dünya tarihinin önemli lideri Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI

Muller'in instagram hesabından yapmış olduğu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.re içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

İşte Muller'in paylaşımı:


 


 


 

 

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ghost
10.11.2022 22:06
diyanet ansa ne olur , anmasa ne olur ATATÜRK'ün ona ihtiyacı yok onu Dünya anıyor Allah her şeyi bilir  
 
Onur
10.11.2022 21:52
Tebrik ediyorum. Türk olmayan biri bile onun değerini anlayıp hemen saygı duruşuna katılırken bu ülkede yaşayıp ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olanların olması çok üzücü bir durum.  
 
E
10.11.2022 21:41
Yabancılar bile değerini anlarken bizdeki mallar anlamadı  
 
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