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Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 14. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 18:03
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 14.hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta bugün başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMA (BUGÜN):
Süper Lig'de hafta bugün oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.

Bir diğer karşılaşma ise Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak. Fırtına, Ankara deplasmanına çıkacak. Saat 20.00'deki karşılaşmayı Cevat Kol yazacak.

CUMARTESİ:
Cumartesi günü Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u ağırlayacak. Saat 17.00'deki maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.

Günün bir diğer karşılaşması ise Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak. Sarı kırmızılı ekip Başakşehir deplasmanına çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Sedat Kaya değerlendirecek.

PAZAR:
Pazar günü de sizleri 2 karşılaşma bekliyor olacak. Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Faruk Malik, saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi değerlendirecek.

Günün ve haftanın son maçı Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak. Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. Maçın tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yazacak.

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