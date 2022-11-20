﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi

İngiltere'nin tepelerini gezen bir adam, Brocken Hayaleti olarak adlandırılan olayı videoya çekti. Kendisini ultra maraton koşucusu ve snowboard'cu olarak tanımlayan Chris Randall, Twitter'dan paylaştığı görüntüler için "tüyler ürpertici" yorumunda bulundu. İlk olarak "başka birinin karşısında durduğunu zannettiğini" söyleyen Randall, gelen yanıtlarda da insanların benzer deneyimleri yaşadığını paylaştı.

BROCKEN HAYALETİ OLARAK ADLANDIRILAN OLAY NEDİR?

Bu olayın ürkütücü hayalet bulutlarını içermeyen, mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır. "Hayaletler" binlerce yıldır görülüyor ve Kaliforniya'da yüzyıllardır bildirilen "Karanlık Gözcüler"in görülmesini de açıklıyor. Hatta bu olay, uçaklarda da gerçekleşebiliyor.

Adını Alman bilim adamı Johann Silberschlag tarafından ilk kez tanımlandığı Brocken dağından alan Brocken Hayaletleri, puslu günlerde ortaya çıkıyor. Güneş alçaldığında ve uygun koşullar olduğunda, gözlemcinin gölgesinin sisin üzerine düşmesi ile, sanki uzun boylu, gölgeli bir figür onu yakınlardan izliyormuş gibi görünmesine sebep olur. Sisi oluşturan su damlacıkları, bazen gözlemciye doğru yön değiştirerek sanki gölge hareket ediyormuş gibi hareket edebilir. Yani insanlar, Brocken Hayaletinden korkarken, aslında kelimenin tam anlamıyla kendi gölgelerinden korkuyorlar.