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Behzat Ç.'de Dolar ve Euro göndermesi. Aman Nebati görmesin

Ekranların sevilen polisiye dizisi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden paylaşılan yeni fragmanda, Sabri Özay’ın canlandırdığı Hayalet lakaplı polisin, yedikleri yemeğe gelen hesaba isyan ettiği anlar gösterildi. Çekiç, "benim de maaşım Dolarla Euroyla yatmaya başladığı zaman zamlara şaşırmayı bırakacağım" dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:13
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Behzat Ç dizisinin fragmanında dolar ve euro göndermesi yapıldı

Behzat Ç.'de Dolar ve Euro göndermesi. Aman Nebati görmesin
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Dizi/film izleme platformu Blu TV, Behzat Ç.’nin yeni hikayesini seyirciyle buluşturmaya başladı. İzleyicilerin merakla beklediği diziden klasikleşmiş Behzat Ç. mizahına atıfta bulunan yeni bir fragman yayınlandı.

Siyasi göndermeleriyle ünlü olan dizinin fragmanında, “Akbaba” ve “Hayalet” karakterleri arasındaki diyalogda AK Parti’nin tartışmalı ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan pahalılık ve yükselen döviz kurlarına değinildi.

Fragmanda şu ifadeler yer aldı:

Akbaba: Sen bu zam olayına şaşırmayı ne zaman bırakacaksın?

Hayalet: Kardeşim benim de maaşım Dolarla Euroyla yatmaya başladığı zaman böyle katı katı o zaman şaşırmayı… Ayrıca ben şaşırmayı bırakmak zorunda da değilim. O nereden çıktı?

İLK GÖNDERMELERİ DEĞİL

Behzat Ç.’nin yeni sezonunun ilk fragmanında da yüksek mazot fiyatlarına gönderme yapılmıştı.

Sokakta bekleyen domates satıcısıyla sohbet eden Behzat Komiser, "Sen niye duruyorsun burada" diye sorunca, "Vallahi Ağabey kusura bakma. Mazot olmuş kaç para. Öyle sokak sokak dolaşamıyorum. Eğliyorum arabayı bir yere, gelene geçene satayım diye bekliyorum. Yoksa mazotun parası sattığım malın parasını geçiyor" cevabını almıştı.

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ekrem t.
7.10.2022 14:47
başlıktaki nebati görmesin çok mide bulandırıcı.  
 
Yurttas
7.10.2022 14:33
Herşeye AKP nin sansür yasası çıkarsa bırakmalı mecazeni düşünce suçu bile direkt hapis...KURTULMALIYIZ.  
 
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