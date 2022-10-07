Behzat Ç.'de Dolar ve Euro göndermesi. Aman Nebati görmesin

Dizi/film izleme platformu Blu TV, Behzat Ç.’nin yeni hikayesini seyirciyle buluşturmaya başladı. İzleyicilerin merakla beklediği diziden klasikleşmiş Behzat Ç. mizahına atıfta bulunan yeni bir fragman yayınlandı.

Siyasi göndermeleriyle ünlü olan dizinin fragmanında, “Akbaba” ve “Hayalet” karakterleri arasındaki diyalogda AK Parti’nin tartışmalı ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan pahalılık ve yükselen döviz kurlarına değinildi.

Fragmanda şu ifadeler yer aldı:

Akbaba: Sen bu zam olayına şaşırmayı ne zaman bırakacaksın?

Hayalet: Kardeşim benim de maaşım Dolarla Euroyla yatmaya başladığı zaman böyle katı katı o zaman şaşırmayı… Ayrıca ben şaşırmayı bırakmak zorunda da değilim. O nereden çıktı?

İLK GÖNDERMELERİ DEĞİL

Behzat Ç.’nin yeni sezonunun ilk fragmanında da yüksek mazot fiyatlarına gönderme yapılmıştı.

Sokakta bekleyen domates satıcısıyla sohbet eden Behzat Komiser, "Sen niye duruyorsun burada" diye sorunca, "Vallahi Ağabey kusura bakma. Mazot olmuş kaç para. Öyle sokak sokak dolaşamıyorum. Eğliyorum arabayı bir yere, gelene geçene satayım diye bekliyorum. Yoksa mazotun parası sattığım malın parasını geçiyor" cevabını almıştı.